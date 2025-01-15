Движение бодипозитива хотят признать нежелательным в России

В России предложили признать нежелательной идеологию бодипозитива. С соответствующей инициативой обратился в Минздрав депутат Госдумы Виталий Милонов.

Идеология бодипозитива в последнее время набирает популярность не только в мире, но и в России. «Сторонники и участники пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом, пренебрежение к общепринятым представлениям красоты и опрятности», – цитирует парламентария RT.

В соцсетях появляется все больше групп и сообществ, продвигающих идеи бодипозитива. «Жертвами этой идеологии становятся в основном молодые девушки и юноши, принимающие эту социальную концепцию в качестве инструкции к действию», – добавил Милонов.

По его словам, сторонники движения отказываются от правильного питания и норм гигиены, что приводит к хроническим заболеваниям, ожирению и ранней смерти.

«Учитывая социальную и медицинскую опасность бодипозитива, прошу Вас выступить с инициативой признания этой идеологии нежелательной на территории Российской Федерации», – отметил депутат.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube