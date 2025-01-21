В России выявили более восьми миллионов контрафактных медизделий

В 2024 году в России выявили более восьми миллионов фальсифицированных медицинских изделий. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова.

Ведомство регулярно проводит проверочные мероприятия совместно с правоохранительными органами в целях противодействия обороту фальсифицированных медизделий.

«В 2024 году было проведено более 300 совместных мероприятий с министерством внутренних дел РФ, по результатам которых было выявлено более 8 миллионов штук недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных медицинских изделий», – сказала Самойлова.

Учитывая то, что ежегодно в оборот вводится порядка 17 млрд штук медицинских изделий, восемь миллионов – это 0,047% от общего числа.

Кроме того, в прошлом году было выявлено около 230 серий недоброкачественных лекарств. Серия, как правило, это более тысячи единиц упаковок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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