Массовое отравление в санатории под Красноярском: пострадавших уже 47

Число отравившихся отдыхающих в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае увеличилось до 47 человек, десять из них – в больнице. Об этом информирует краевая прокуратура. Ранее сообщалось о 33 пострадавших.

«На данный момент количество заболевших возросло до 47, из них 10 госпитализированы, остальные находятся под наблюдением в санатории. Первым пяти обследованным установлен диагноз – норовирус», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Специалисты продолжают лабораторные исследования проб готовой пищевой продукции и сырья, холодной воды, а также смывов с рук персонала пищеблока.

Напомним, с 17 января работа санатория приостановлена. Сейчас решается вопрос о направлении на стационарное лечение всех отдыхающих с признаками кишечной инфекции.

Пострадавшие, преимущественно пенсионеры, пожаловались на резкое ухудшение состояния здоровья после завтрака 16 января. Все они ели омлет и у них возникли симптомы острой кишечной инфекции – тошнота, головокружение, повышенная температура. Всего в санатории отдыхали более 100 человек.

По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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