Кабмин РФ добавил в перечень жизненно важных лекарств 18 препаратов

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖВНЛП) внесены еще 18 наименований, среди них препараты для лечения лейкоза, рака молочной железы и других онкозаболеваний. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Отмечается, что внесенные в перечень лекарства применяются для лечения пациентов с различными онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями.

В частности, данные препараты используются для терапии лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, системной красной волчанки, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушений липидного обмена, пневмонии, перитонита, хронической обструктивной болезни легких, тяжелой формы бронхиальной астмы. Еще часть лекарств применяется для профилактики тромботических осложнений и при проведении антиретровирусной терапии.

«Этим же распоряжением расширен перечень препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий. В него включено противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы», – сказано в сообщении.

Как отметил премьер Михаил Мишустин, половина этих лекарств уже производится в России. В рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» к 2030 году доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов будет увеличена до 90%, добавил глава правительства.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП насчитывается более 800 медикаментов.

Препараты из перечня 14 высокозатратных нозологий закупаются Минздравом за счет средств федерального бюджета и выдаются пациентам бесплатно.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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