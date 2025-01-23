В Роспотребнадзоре предсказали раннее пробуждение клещей

Клещи в этом году могут проснуться раньше, чем обычно, но в регионах РФ ситуация будет отличаться из-за большого разнообразия природных условий. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве напомнили, что в малоснежную теплую зиму 2014 года положительные дневные температуры постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением «сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, т. е. на месяц раньше».

«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», – отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства советуют соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке – одежда не должна допускать заползания клещей, дополнительно следует обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.

Накануне сообщалось, что в Подмосковье из-за аномально теплой погоды проснулись клещи. Владельцы домашних животных начали замечать кровососов на питомцах после прогулок. В то же время специалисты столичного департамента природопользования заявили, что массового пробуждения клещей на территории Москвы не наблюдается.

«Клещи активизируются, как только среднесуточная температура воздуха достигает 5 градусов по Цельсию и выше – это биологический факт. Пока таких температур мы не наблюдали, в Москве этот рубеж не преодолен», – пояснил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин в комментарии ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube