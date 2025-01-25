В России введут генетический скрининг будущих родителей

В России планируется внедрить генетическое тестирование будущих родителей с целью оценки рисков наследственных заболеваний у их детей. Это следует из поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей 20 декабря прошлого года.

«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», – распорядился глава государства.

Соответствующая задача возложена на правительство РФ и региональные власти. Они должны представить предложения до 15 мая 2025 года.

Отметим, что Путин также поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся очно, до величины прожиточного минимума в регионе. Кабмин РФ должен внести соответствующие изменения в законодательство до 15 апреля 2025 года.

По состоянию на 2025 год размер прожиточного минимума в России составляет 19 329 рублей. Таким образом, средний размер декретного пособия составит около 90 тыс. рублей, отмечают «Ведомости». Размер выплаты будет составлять от 74 867 до 235 424 рублей в зависимости от величины прожиточного минимума в регионе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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