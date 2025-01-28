В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

В России за неделю регистрируется рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9%. При этом число заболевших ковидом снижается. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По итогам четвертой недели 2025 года в стране зарегистрировано 647 тысяч случаев заболевания ОРВИ. «Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей», – отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время в целях профилактики закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах, частично закрыты 1144 класса и 738 групп дошкольников, а также 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах.

«Также по итогам четвертой недели 2025 года в России зарегистрировано 8,2 тыс. COVID-19, что на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе», – добавили в Роспотребнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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