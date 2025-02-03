Число отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 73 человек

В Кунгуре Пермского края число отравившихся шаурмой увеличилось до 73 человек, из них 25 – дети. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, 66 человек госпитализированы, среди них 24 ребенка.

Краевая прокуратура ранее сообщала, что 30 января за помощью к медикам обратились 10 человек с признаками пищевого отравления – все пострадавшие покупали шаурму в местном кафе «Shaurma-kosmos» (ИП Имомов Ш.Р.). В ходе эпидемиологического расследования специалисты краевого управления Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарного законодательства в этом кафе. У всех заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Работа кафе приостановлена. Владельца заведения задержали, суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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