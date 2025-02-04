В мире резко выросло число случаев рака легких среди людей, которые не курят

Доля людей, у которых диагностирован рак легких, но которые никогда не курили, увеличивается, при этом загрязнение воздуха является «важным фактором», цитирует сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Российская газета».

По данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), рак легких у людей, которые никогда не курили сигарет или табака, в настоящее время оценивается как пятая по величине причина смертности от рака во всем мире. Рак легких у некурящих также проявляется почти исключительно в виде аденокарциномы, которая стала наиболее доминирующим из четырех основных подтипов заболевания как у мужчин, так и у женщин во всем мире, говорится в сообщении МАИР. Согласно исследованию экспертов агентства, опубликованному в журнале Lancet Respiratory Medicine, в 2022 году около 200 тысяч случаев аденокарциномы в мире были связаны с воздействием загрязнения воздуха.

Исследование показало, что наибольшее количество случаев аденокарциномы, связанных с загрязнением воздуха, были зарегистрированы в Восточной Азии, особенно в Китае. В интервью The Guardian ведущий автор исследования и глава отделения МАИР по надзору за раком доктор Фредди Брей сказал, что полученные результаты подчеркивают необходимость срочного мониторинга меняющегося риска рака легких. Он добавил, что также необходимы дальнейшие исследования для выявления возможных причинных факторов, таких как загрязнение воздуха, в популяциях, где курение не считается основной причиной рака легких.

Рак легких остается основной причиной заболеваемости раком и смертности от него во всем мире. В 2022 году заболевание было диагностировано примерно у 2,5 миллиона человек. Но в последние десятилетия характер заболеваемости по подтипам резко изменился, отметили врачи. Из четырех основных подтипов рака легких (аденокарцинома, плоскоклеточная карцинома, мелкоклеточная карцинома и крупноклеточная карцинома) аденокарцинома стала доминирующим подтипом как среди мужчин, так и среди женщин. В 2022 году на долю аденокарциномы приходилось 45,6 процента случаев заболевания раком легких среди мужчин и 59,7 процента случаев заболевания раком легких среди женщин. В 2020 году эти показатели составили 39 и 57,1 процента. На аденокарциному приходится до 70 процентов случаев рака легких среди никогда не куривших людей, говорится в сообщении МАИР.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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