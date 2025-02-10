СКР возбудил дело в связи с госпитализацией пятерых женщин с сепсисом после ЭКО в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после экстренной госпитализации нескольких женщин, перенесших процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в частной клинике на юге Москвы. По данным СМИ, в инфекционную больницу с лихорадкой и сепсисом попали пять женщин.

По данным следствия, 8 февраля «несколько женщин были экстренно госпитализированы в городскую инфекционную больницу после прохождения медицинских процедур в одном из коммерческих медицинских учреждений».

«В связи с произошедшим Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело», – сообщает столичное управление Следственного комитета РФ. По какой статье проводится расследование, не уточняется. В ГСУ СКР по столице лишь сообщили, что следователи устанавливают всех обстоятельства случившегося.

Позднее в СК сообщили, что в частной клинике проведены следственные действия. В целях полного и всестороннего расследования по уголовному делу работа медучрежения приостановлена. Планируется назначение ряда судебных экспертиз.

Со своей стороны, в Росздравнадзоре заявили, что ведомство проверит качество оказания медпомощи женщинам, которые были госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в частной столичной клинике.

По данным СМИ, пять женщин оказались в инфекционной больнице после проведения процедуры ЭКО в клинике репродукции на проспекте Андропова. У всех пострадавших одинаковые симптомы – лихорадка и сепсис, передает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Муж одной из госпитализированных женщин рассказал телеканалу, что его жена обращалась в клинику во второй раз. По словам мужчины, состояние его супруги оценивается как тяжелое, врачи не дают обнадеживающих прогнозов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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