Из-за аномально теплой зимы в России сезон аллергии начнется на месяц раньше

В России сезон аллергии в 2025 году начнется на месяц раньше обычного. Из-за аномально теплой зимы цветение березы ожидается уже в начале марта, а не во второй половине апреля и начале мая. При этом во многих регионах пока нет препарата для проведения аллерген-специфической иммунотерапии.

Людям, страдающим поллинозом (аллергической реакцией на пыльцу растений), стоит подготовиться к раннему началу сезона аллергии, пишут «Известия» со ссылкой на врачей. К этому привело отсутствие снега и аномально теплые для зимы температуры.

Так береза, чья пыльца считается одним из основных аллергенов, обычно цветет в апреле-мае, но в этом году процесс начнется уже в марте. Уже регистрируется пыльца ольхи в Московском регионе и пыльца орешника на северо-западе страны. Но эту пыльцу занесло к нам в основном из Европы, говорят аллергологи-иммунологи. Также активизировались определенные виды плесневых грибков. Некоторые пациенты уже столкнулись с аллергической реакцией на их споры.

При аллергии на пыльцу деревьев аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) рекомендуется начинать в декабре-январе. Если реакция на пыльцу трав, то стоит принимать препараты уже в январе-феврале. По данным издания, в аптеках минимум 52 регионов РФ нет препарата на пыльцу березы, который используется при АСИТ.

Чтобы избежать тяжелых последствий при резком старте цветения растений, медики рекомендуют принимать антигистаминные препараты. Такие лекарства могут назначаться раньше начала сезона пыления, что позволяет облегчить течение заболевания. Кроме того, врачи советуют аллергикам уже сейчас носить медицинские маски на улице и минимизировать прогулки в парках.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube