Беспроводные наушники могут вызвать расстройства мозга

Британские врачи бьют тревогу в связи с ростом неврологических проблем среди поколения Z, вызванных модными беспроводными наушниками.

Говорят, что устройства для прослушивания с шумоподавлением более безопасны, поскольку они эффективнее блокируют фоновые звуки, а это значит, что их владельцы реже будут включать музыку или подкасты на полную громкость.

Тем не менее, аудиологи Национальной службы здравоохранения Великобритании утверждают, что всего за несколько месяцев число направлений к специалистам среди молодых людей с проблемами слуха значительно возросло.

Однако при осмотре они обнаруживают, что слух у них нормальный, а проблема неврологическая – их мозг с трудом обрабатывает то, что слышит, и различает звуки.

Это состояние, известное в медицине как расстройство слуховой обработки (APD), может существенно затруднить понимание диалогов в телешоу или фильмах, где на заднем плане часто звучит музыкальное сопровождение или звуковые эффекты.

Людям также может быть трудно понимать людей, говорящих быстро, или тех, у кого есть незнакомый акцент.

APD уже давно связывают с травмой головного мозга в детстве, инфекцией уха или дефектным геном.

Однако теперь эксперты полагают, что современные наушники могут мешать мозгу естественным образом блокировать фоновый шум.

Рене Алмейда, ведущий специалист по взрослой аудиологии в Imperial College Healthcare NHS Trust, сказала: «Есть разница между слухом и слушанием. Мы видим, что страдают навыки слушания».

Клэр Бентон, вице-президент Британской академии аудиологии (BAA), также рассказала BBC, что, поскольку устройства блокируют повседневные звуки, такие как шум поездов или гудки автомобилей, мозг может «забывать» отфильтровывать эти шумы.

«Вы почти создали эту ложную среду, надевая эти наушники, чтобы слушать только то, что вы хотите слушать. Вам не нужно над этим работать, – сказала она. Так что, если вы носили только шумоподавляющие наушники и находились в этом ложном мире до конца подросткового возраста, то ваша способность воспринимать речь и шум несколько замедлена».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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