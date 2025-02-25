Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 6,5 процентов

В России рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за прошедшую неделю в России составил 6,5%, а число госпитализаций возросло на 30%.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, по итогам восьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 993 тысяч.

Превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 регионах страны. В 30 субъектах Российской Федерации количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.

Согласно исследованиям, увеличилась доля вирусов гриппа, преобладают вирусы гриппа B и A(H1N1), среди вирусов негриппозной этиологии – риновирусы, РС-вирусы.

Для предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 510 школ в 42 регионах и 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах, а также 5 школ-интернатов. Также закрыты 7 636 классов и 1 968 групп дошкольников, 13 групп в школах-интернатах и 74 группы в профессионально-технических училищах.

По итогам восьмой недели 2025 года в России зарегистрировано 5,9 тыс. COVID-19, что на 10,2% ниже, чем на прошлой неделе.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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