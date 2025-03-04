В России более 1300 школ закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ

В России растет заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями. На карантин закрыты более 1300 школ и 180 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По итогам девятой недели 2025 года рост заболеваемости ОРВИ в России составил 10,4%. Общее количество зафиксированных случаев – 1 млн 96 тысяч человек» – говорится в сообщении.

Среднероссийский показатель превышен в 47 регионах страны. В 20 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей. Чаще всего у заболевших выявляют вирусы гриппа B и H1N1.

«В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 1304 школы в 53 регионах, 181 детское дошкольное учреждение в 31 регионе, 10 школ-интернатов. Частично закрыты 11 828 классов и 2 297 групп дошкольников, а также 24 группы в школах-интернатах и 85 групп в профессионально-технических училищах», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в России за неделю зарегистрировали 5,2 тысячи случаев коронавируса. Заболеваемость ковидом снизилась на 10,8%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube