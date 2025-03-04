Каждый четвертый взрослый житель России страдает ожирением

Почти 25% взрослого населения России страдает ожирением. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме «Женщины за здоровое общество». По его словам, лишний вес есть у 20,6% мужчин и 27,4% женщин.

Распространенность ожирения среди взрослых составляет 24,6%, уточнил Мурашко, передает «Интерфакс». Вместе с тем, как отметил министр, «особенно [ожирение] опасно в возрасте 7-11 лет». «Доля этой категории – почти 33%», – указал он.

Кроме этого, Мурашко сообщил, что с 2018 года в России снизилась распространенность курения табака, сейчас показатель находится на уровне 18,6%. Также с 2018 по 2024 год в стране уменьшилось потребление алкоголя до 8,49 литра.

Ранее сообщалось, что у каждого пятого прошедшего диспансеризацию жителя России врачи нашли избыточную массу тела, у каждого десятого – ожирение. За пять лет число пациентов с ожирением, состоящих на диспансерном наблюдении, увеличилось в России на 24% и составляет более 1,2 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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