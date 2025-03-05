Отказ от воды в бутылках может сократить потребление микропластика на 90 процентов

Переход с бутилированной воды на фильтрованную водопроводную может сократить потребление микропластика на 90 процентов – примерно с 90 000 до 4 000 частиц в год, утверждают канадские ученые.

Отчет, в котором излагаются практические стратегии по снижению воздействия, является продолжением исследования, опубликованного в прошлом месяце, в котором установлено, что в мозге некоторых людей теперь содержится до 7 граммов пластика.

Этого примерно столько же, сколько нужно для изготовления небольшой ложки, сообщает Daily Mail.

Микропластик, невидимый человеческому глазу, представляет собой крошечные фрагменты пластика размером всего два микрометра, или две тысячных миллиметра.

Эти частицы попадают в продукты питания, воду и даже в воздух, поскольку пластиковые изделия со временем разлагаются.

Доктор Брэндон Луу, врач-ординатор по внутренним болезням в Университете Торонто и соавтор доклада, заявил сегодня: «Одна только бутилированная вода может ежегодно подвергать людей воздействию почти такого же количества микропластиковых частиц, как все проглоченные и вдыхаемые источники вместе взятые. Переход на водопроводную воду может снизить это воздействие почти на 90 процентов, что делает его одним из самых простых способов сократить потребление микропластика».

В отчете, опубликованном в журнале Brain Medicine, также говорится, что другими «значительными» источниками попадания микропластика в организм являются использование пластиковых чайных пакетиков и разогрев пищи.

«При нагревании пищи в пластиковых контейнерах, особенно в микроволновой печи, может выделяться значительное количество микропластика и нанопластика, – добавил доктор Луу. – Отказ от хранения продуктов питания в пластиковой таре и использование стеклянных или нержавеющих контейнеров – это небольшой, но значимый шаг на пути к ограничению воздействия».

В предыдущем исследовании, опубликованном в прошлом месяце в журнале Nature Medicine, американские ученые проанализировали мозговую ткань 52 человек, умерших в 2016 и 2024 годах.

Они обнаружили, что уровень микропластика, обнаруженного в мозге людей в 2024 году, был примерно на 50 процентов выше, чем у тех, кто умер в 2016 году, что говорит о том, что концентрация в наших телах растет по мере того, как окружающая среда становится все более загрязненной.

Исследователи из Университета Нью-Мексико также обнаружили большее количество мелких пластиковых частиц в мозге умерших пациентов с деменцией по сравнению с людьми без этого заболевания, что указывает на потенциальную связь.

Однако они отметили, что это не доказывает, что пластик вредит здоровью мозга. Вместо этого это лишь намекает на корреляцию проблем.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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