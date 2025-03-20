В России хотят ввести запрет на продажу чипсов детям

В России предложили ввести акциз на чипсы и запретить их продажу несовершеннолетним. С соответствующей инициативой выступил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Согласно исследованию ВОЗ, чипсы считаются одним из самых вредных для здоровья продуктов.

Павлов отправил обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором напомнил, что российское правительство уже предприняло меры по борьбе с «вредной» едой. Так, сахаросодержащие напитки с 2023 года облагаются акцизом. В том же году с 10 до 20% выросла ставка налога на добавленную стоимость на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие товары, пишут «Известия».

Отмечается, что размер акциза на чипсы может быть определен в 20% от стоимости. Одновременно с этим необходимо ввести обязательную сертификацию этого товара для постоянного контроля содержания в нем трансжиров и доведения этой информации до потребителей.

Также необходимо ввести ограничения по рекламе и продвижению чипсов в целях защиты потребителей от агрессивного маркетинга (аналогично установленным для алкогольной и никотинсодержащей продукции), предлагает общественник.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2020 году рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами. Потребление трансжиров, по оценкам ВОЗ, приводит к развитию ишемической болезни сердца. В 2023 году организация поставила на первое место в перечне самых вредных продуктов именно чипсы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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