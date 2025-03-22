Вспышка сальмонеллеза в вахтовом поселке в Бурятии: умер один из заболевших

В Бурятии скончался один из вахтовиков, заболевших сальмонеллезом в поселке Северомуйск Муйского района республики. Остальные пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инфекцию выявили у 16 работников строительной компании, которая ведет строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги.

По предварительные данным, работники отравились 13 марта в столовой, расположенной на территории строительного объекта. Столовая принадлежит другой компании. Услуги по обеспечению питанием вахтовиков осуществлялись на основании договора. Работа пищеблока приостановлена.

По факту массового отравления вахтовиков проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне республиканский Роспотребнадзор сообщал, что ведомство проводит эпидемиологическое расследование после выявления 21 случая сальмонеллеза в вахтовом поселке Северомуйск. Проверку проводит также Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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