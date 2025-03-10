В забайкальской горнорудной компании произошло массовое отравление

В Забайкалье организована проверка обстоятельство массового отравления в местной горнорудной компании.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Забайкальскому краю, 9 марта в могочинскую больницу были доставлены 22 работника. У всех были признаки пищевого отравления.

По данному факту следователи Могочинского межрайонного следственного отдела СКР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи приступили в проведению проверочных мероприятий. Будут опрощены пострадавшие работники, руководство предприятия, изучена соответствующая документация.

Забайкалье, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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