Минздрав хочет изменить условия специализированной медпомощи. Эксперты предупредили о рисках для пациентов

Минздрав России намерен изменить условия предоставления пациентам специализированной медпомощи, например, при лечении онкозаболеваний. Так, если для лечения необходимо лечь в больницу в другом регионе, решение об этом будут принимать не врач и пациент, а врачебная комиссия. Об этом сообщает газета «Коммесантъ».

В Минздраве заверили, что нововведение не усложнит процедуру для граждан, но при этом «эффективность маршрутизации пациентов» повысится. В то же время эксперты предупредили о рисках, в том числе возможных задержках в принятии решений о лечении.

Согласно российскому законодательству, специализированная медицинская помощь включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих применения специальных методов и сложных технологий. Это лечение онкологических и онкогематологических заболеваний, некоторые типы хирургических вмешательств, к примеру, нейрохирургические операции.

Для получения такой помощи пациентов могут отправить в другой регион, если в их родном субъекте нет условий или специалистов. По действующую приказу Минздрава человек сам выбирает клинику для получения специализированной помощи, направление выдает лечащий врач.

Минздрав разработал новую версию этого приказа. Согласно документу, направления пациентам будут выдавать врачебные комиссии медорганизации, принявшей от них заявление, либо поликлиники по месту жительства.

В Минздраве пояснили, что у комиссии есть больше инструментов для оценки целесообразности направления пациента в другой регион. Кроме того, комиссия «предложит эффективную маршрутизацию с учетом времени ожидания медпомощи». Также новый порядок будет удобнее для пациентов – комиссия предложит лучший вариант для направления в другой регион, заверили в ведомстве.

Документ Минздрава уже прошел этап обсуждения на regulation.gov.ru и разослан в профессиональные ассоциации для дальнейшей оценки, отмечает издание.

Сейчас «по факту направление выдается в конкретное учреждение, заранее определенное системой маршрутизации», – отметила медицинский адвокат Ирина Гриценко, указав, что закрепление права пациента на выбор медучреждения на практике никак не влияет на то, куда его направят. По ее мнению, нынешний порядок недостаточно эффективен, потому что лечащий врач принимает решение на свое усмотрение, иногда руководствуясь внутренними указаниями администрации, к примеру, отказывает в направлении из-за «закончившихся квот». «Фактически новый порядок лишь закрепляет уже сложившуюся практику, делая ее более прозрачной», – полагает эксперт.

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сочла инициативу Минздрава правильной, поскольку место для лечения «будет выбираться более информированным образом». Однако, указала она, на практике могут возникнуть риски «формирования барьера» при направлении пациента, связанные с экономическими реалиями в регионах. «По опыту прошлых лет регионы не очень охотно отправляют пациентов в другие субъекты и в федеральные учреждения, даже независимо от того, что у них может быть недостаточно компетенций. Это связано с тем, что в субъектах не очень любят отдавать деньги по межтерриториальным расчетам, а предпочитают уговаривать граждан оставаться на месте», – пояснила Попович.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов согласился, что для пациентов новый порядок может представлять «определенный риск», поскольку получение помощи будет затягиваться. Впрочем, многое зависит от того, как организована работа комиссий в медучреждениях того или иного региона, заметил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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