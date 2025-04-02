В России стало рекордно мало заядлых курильщиков

В России стало меньше заядлых курильщиков, выкуривающих порядка одной пачки сигарет в день. Их доля опустилась до 40% против 46,7% двумя годами ранее, следует из анализа РИА «Новости» данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.

В целом количество курящих в России в прошлом году составило 25,5%, что немного меньше показателя двумя годами ранее – 26,1%. При этом из них изредка курят 7,7%, а ежедневно – 17,8%. Никогда не курили 64,9% россиян, а бросили – 9,5%.

Более одной пачки сигарет в день выкуривают 4,4% курильщиков, до одной пачки – 35,6%. В 2022 году их было 4,6% и 42,1% соответственно. От пяти до десяти сигарет в день уходит у 35,9% курильщиков против 35,2% двумя годами ранее, а до пяти – 24,1% против 18,1%.

Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет – об этом рассказали 65,3% бывших и нынешних курильщиков. Также часто приобретают эту привычку в 21-30 лет (22,8%). А вот после 30 лет начали курить лишь 2,5%.

Основная масса курильщиков в России – мужчины: среди них курят ежедневно или изредка 44,3%, а среди россиянок – 10,1%. При этом каждый день «смолят» почти треть (32,7%) россиян против 5,6% женщин.

Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году. Участники исследования – россияне старше 15 лет, уточняет РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube