Роспотребнадзор опроверг сообщения о новом вирусе в России

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении в России нового вируса. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация находится под строгим контролем.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», – сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что эпидемиологическая ситуация по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости, уточнили там. Так, на прошедшей неделе было зарегистрировано 3 тыс. случаев заражения COVID-19, что на 20,2% по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 10,8%. При этом активность вирусов гриппа B и A(H1N1) сохраняется.

Ранее в телеграм-канале Shot появилась информация о том, что в России распространяется неизвестный вирус, который вызывает высокую температуру и сильный кашель с кровью. При этом, как отмечается, тесты на ковид и грипп у больных отрицательные.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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