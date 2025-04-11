В Подмосковье врачи удалили у подростка 14 лишних зубов

Медики Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 14 лишних зубов у 15-летнего подростка. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Мальчик пришел на консультацию к ортодонту для исправления прикуса. Во время обследования врачи обнаружили в челюсти подростка 14 лишних зубов. Такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала задержку роста средних зубов.
«Пациент был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения оперативного вмешательства», – отметили в пресс-службе ведомства. Операция длилась два часа и прошла успешно.
Сейчас школьник готовится к выписке. Когда он полностью восстановится, ему предстоит пройти лечение у ортодонта для окончательной коррекции прикуса.
Москва, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»