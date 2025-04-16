Врач рассказал, когда нужно совсем бросить пить

После наступления 50 лет человеку особенно важно пересмотреть свое отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга, а также увеличивает риск депрессии и деменции, рассказал РИА «Новости» врач-невролог Владимир Мартынов.

«После 50 лет особенно важно пересмотреть своё отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции», – считает Владимир Мартынов.

Кроме того, по словам врача, алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.

«Полный отказ – это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье», – подчеркнул он.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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