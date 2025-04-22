15 тысяч россиян уже покусали клещи

В России больше 1,6 млн граждан сделали прививку от клещевого энцефалита в 2025 году. Сезон активности клещей уже начался: свыше 15 тыс. россиян обратились за помощью в медучреждения, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях, уточняет РПН.

В ведомстве добавили, что в целях профилактики проводится обработка территорий от клещей. В 50 регионах РФ обработано более 9,2 тыс. га, к летнему открытию детских оздоровительных учреждений запланированы обработки на 40,3 тыс. га земли.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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