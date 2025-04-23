Участники СВО смогут проверить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации

Участники специальной военной операции после демобилизации могут пройти оценку репродуктивного здоровья. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Репродуктивная диспансеризация доступна для всех. А для участников СВО у нас специально также проводится диспансеризация по возвращению, после демобилизации. Поэтому, конечно, они вовлечены», – сказал Мурашко, отвечая на вопрос о том, прорабатывается ли вопрос репродуктивной диспансеризации среди участников СВО.

Ранее Мурашко сообщил журналистам, что программы по сохранению репродуктивного здоровья мужчин уже включены в действующие национальные проекты. Более 2 млн мужчин в 2024 году прошли репродуктивную диспансеризацию, которая позволяет своевременно выявить и начать лечение заболеваний мужской половой системы, в том числе онкологических.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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