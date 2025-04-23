Средний чек на стоматологические услуги в РФ за год вырос на 14%

Средний чек на услуги стоматологов в России по итогам марта вырос на 14% год к году и составил 9,8 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического ресурса «Чек Индекс».

Отмечается, что россияне в текущем году пользовались услугами стоматологов на 5% чаще, чем в 2024-м. Продажи стоматологических процедур в денежном выражении выросли на 19% за год, пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование.

Наибольшим спросом пользовались такие стоматологические услуги как лечение кариеса, анестезия, зубные снимки и ортодонтия.

«Рост интереса к коммерческим стоматологическим услугам обусловлен несколькими факторами: увеличением покупательной способности, стремлением получить более высокий уровень обслуживания в удобное время и желанием иметь доступ к широкому спектру современных стоматологических процедур», – отметили эксперты «Чек Индекса».

Особенно заметен рост числа посещений частных стоматологических кабинетов в новых жилых комплексах крупных городов, где наблюдается активное развитие инфраструктуры частной медицины, что компенсирует ограниченные возможности государственных медицинских учреждений, указывают эксперты.

Средняя стоимость лечения в таких клиниках, по их словам, растет, поскольку пациенты все чаще выбирают дополнительные услуги, такие как эстетическая стоматология или профилактические программы. Медицинские центры повышают цены на услуги из-за увеличения стоимости материалов и других операционных расходов, что также влияет на размер среднего чека, пояснили эксперты.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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