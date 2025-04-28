Пальмовое масло запретят использовать для приготовления школьных обедов

Пальмовое масло запретят использовать для приготовления обедов в школах, детских садах и других образовательных учреждениях. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.

Спикер ГД Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об ограничении импорта пальмового масла и сокращении его использования в пищевой промышленности, пишут «Известия». «Недопустимо, чтобы в составе молочной, хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, которые предлагают в детских садах, школьных и студенческих столовых, содержались искусственные заменители и пальмовое масло», – сказал председатель комитета по аграрным вопросам нижней палаты парламента, академик РАН Владимир Кашин.

Запрет на использования пальмового масла в детских обедах позволит учебным заведениям указывать это требование в техническом задании при государственных закупках. Надзорные органы смогут оценивать, соответствует ли продукция заявленным требованиям.

Пальмовое масло уступает по содержанию полезных веществ – например, оливковому, подсолнечному или льняному. При этом эксперты до сих пор ведут полемику о том, насколько оно безопасно.

В настоящее время в России пальмовое масло активно применяют в пищевой промышленности: на кондитерскую отрасль приходится около 30%, еще 25% участвует в приготовлении фастфудов, 15% идет на производство хлебобулочных изделий, а оставшаяся доля – в молочную промышленность, на производство маргаринов и спредов. По данным ФТС и производителей молочки, импорт этой продукции и ее фракций за последние годы находится на уровне 1 млн тонн.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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