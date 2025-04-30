В Роскачестве предупредили о рисках отравлений в майские праздники

В майские праздники многократно возрастает риск пищевых отравлений. Об этом рассказали в Центре компетенций в области пищевой безопасности.

Главная опасность состоит в том, что в праздники люди отправляются на природу, где сложно контролировать условия хранения и приготовления пищи. Наибольшую угрозу представляет нарушение температурного режима продуктов. Особенно быстро портятся мясные продукты, птица, салаты с майонезной заправкой и молочная продукция, пишут «Известия».

«Гигиенические аспекты во время выездов на природу часто остаются без должного внимания. Отсутствие доступа к чистой воде приводит к тому, что люди пренебрегают мытьем рук, используют одну и ту же посуду для сырого мяса и готовых продуктов, едят немытые овощи и фрукты. Также рискованно пить воду из непроверенных природных источников, которая может содержать возбудителей кишечных инфекций», – рассказала директор центра Елена Спеценко.

Специалисты советуют использовать термосумки или охлаждающие контейнеры для переноски продуктов, а скоропортящиеся блюда стоит готовить непосредственно перед употреблением. Кроме того, на природе обязательно нужно иметь запас чистой воды и мыло для мытья рук.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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