Число отравившихся гимназистов в Чувашии выросло до 40

Число отравившихся в гимназии города Шумерля в Чувашии увеличилось до 41, из них 40 – дети. Об этом сообщил региональный минздрав.

«По состоянию на 9:00 часов 15 мая зафиксировано обращение за медицинской помощью 41 человека с признаками острой кишечной инфекции», – говорится в сообщении ведомства.

Среди заболевших 33 человека, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение. Еще восемь детей получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице.

Накануне сообщалось, в гимназии в Шумерле из-за отравления за медицинской помощью обратились 32 человека. Эпидемиологи устанавливают причину массового отравления. Учебное заведение переведено на дистанционное обучение.

Чебоксары, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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