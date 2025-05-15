Кишечную палочку нашли в готовом шашлыке шести производителей

Управление Роспотребнадзора по Москве в ходе проверки обнаружило кишечную палочку и повышенное содержание бактерий в образцах готового замаринованного шашлыка, продаваемого в крупных торговых сетях, продукция изъята из оборота. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что после публикации информации в СМИ о нахождении в обороте небезопасного готового шашлыка были отобраны пробы пищевой продукции и проведены лабораторные исследования и экспертиза образцов.

«Отобраны образцы шашлыка 14 производителей, 6 образцов не соответствуют требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям безопасности (ЗАО «СК Короча» (Белгородская область), ООО «О'КЕЙ» (г. Москва), ООО «ПензаМолИнвест» (Пензенская область), ООО «Мираторг-Курск» (Курская область), ООО «ФИЛЬЕ-ПРОПЕРТИ» (Тамбовская область), обнаружены кишечная палочка и превышение общей бактериальной обсемененности», – говорится в сообщении.

По итогам проверки информация о полученных неудовлетворительных результатах лабораторных исследований направлена продавцам и управлениям Роспотребнадзора по Белгородской, Пензенской, Курской и Тамбовской областям.

«Приняты мер по изъятию из оборота, недопущению производства и реализации недоброкачественной продукции. В отношении производителя ООО «О'КЕЙ» незамедлительно начато проведение внеплановой выездной проверки», – сообщили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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