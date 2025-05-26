На Шри-Ланке предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке лихорадки чикунгунья

Минздрав Шри-Ланки зафиксировал наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. С таким предупреждением к россиянам, пребывающим на Шри-Ланку, выступила российская дипмиссия на острове.

В посольстве России напомнили, что заболевание переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса и включают сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки российское диппредставительство призвало граждан, находящихся на Шри-Ланке, соблюдать профилактические меры. В частности, настоятельно рекомендуется устанавливать защитные сетки на окнах и дверях, опрыскивать репеллентами открытые участки кожи или одежду согласно инструкции, а также носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в светлое время суток.

Коломбо, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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