Комариная угроза: врачи оценили риск завоза чикунгуньи в Россию

Вспышка чикунгуньи в Китае пока не добралась до России, но риск завоза инфекции остается. Привезти заразу могут туристы, подхватившие вирус за рубежом. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная пояснила, что вирус не передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем. Заразиться можно только через укус комара видов Aedes aegypti или Aedes albopictus, которые встречаются на Индийском субконтиненте, в Африке и Азии, а сейчас еще распространились в Европе и Северной Америке.

Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса и включают сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь.

По данным РПН, если туристы планируют поездку в регионы, где распространена чикунгунья, следует использовать репелленты для защиты от насекомых, носить закрытую одежду, использовать кондиционеры: при низких температурах активность комаров снижается.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуандун несколько тысяч человек заболели лихорадкой чикунгунья. Там ввели такие же меры защиты, какие действовали период пандемии коронавируса. Помимо этого, как уже писал «Новый День», крупнейшую за 20 лет вспышку лихорадки зафиксировали и на Шри-Ланке.

Екатеринбург, Дарья Деменева

