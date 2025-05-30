Массовое отравление на круизном теплоходе «Михаил Булгаков»: у более 100 человек выявили норовирус

Более 100 человек на круизном теплоходе «Михаил Булгаков» обратились за медицинской помощью с 19 по 28 мая из-за острой кишечной инфекции. У заболевших выявлен норовирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Круизный лайнер следует по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. Роспотребнадзор принял полный комплекс мер для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Все больные изолированы, у них нет тяжелого течения заболевания. Ведется работа по выявлению контактных лиц.

Специалисты ведомства выявили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. Так, к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции. У ряда работников не было медицинских книжек. При обследовании экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, среди которых оказались повара, кухонные работники и бармен.

Роспотребнадзор выдал предписания туристической компания «Московский туристический флот» и судовладельцу «Московское речное пароходство» о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. После завершения текущей дезинфекции на теплоходе проведут еще одну, заключительную дезинфекцию.

«Информация о ситуации доведена до правоохранительных органов для привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении очага», – заявили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация находится на строгом контроле ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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