Глава Роспотребнадзора заявила о риске завоза холеры в Россию

Для России является актуальным риск завоза холеры на фоне напряженной ситуации с заболеванием в мире. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В мире эпидситуация по холере характеризуется как напряженная. В разных странах сейчас значимый уровень заболеваемости с большим количеством погибших, к сожалению. И риски завоза остаются, и это главные риски сегодняшнего дня в части холеры в РФ. Мы предполагаем, что такие завозы будут», – сказала Попова, слова которой цитирует «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что российские туристы посещают разные страны, в том числе с высоким уровнем заболеваемости.

Роспотребнадзор ведет мониторинг, а также провел оценку готовности всех лечебных учреждений и пунктов пропуска через границу. Также ведомство учитывает климатические изменения.

«Определены все контрольные критические точки, то есть мы увеличили объем своей работы, объем мониторинга для того, чтобы не пропустить (холеру). И считаем, что это совершенно правильно, и будем эту работу продолжать», – уточнила Попова.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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