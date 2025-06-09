Отказ от прививок вызвал значительный рост заболеваемости корью и краснухой в России

В России, согласно докладу Роспотребнадзора, растет заболеваемость корью и краснухой. Также ведомство обеспокоено распространением коклюша. Опрошенные «Ъ» врачи объясняют эту тенденцию снижением уровня коллективного иммунитета.

По итогам 2024 года Роспотребнадзор отметил значительное превышение «среднемноголетнего показателя заболеваемости» в отношении гемофильной инфекции (в 13,4 раза), кори (в 11 раз), краснухи (в шесть раз), коклюша (в 4,5 раза), эпидемического паротита (в 3,5 раза), лихорадки Западного Нила (в три раза), гриппа (в три раза) и внебольничной пневмонии (в два раза).

Особенно тревожит врачей ситуация с корью: в прошлом году в России выявили 22 455 случаев инфекции. Показатель заболеваемости в 1,72 раза превысил цифры 2023 года (8,92 на 100 тыс.). Больше всего случаев кори зафиксировали в Москве – 5035 пациентов, на втором месте – Дагестан (2199), на третьем – Подмосковье (1798). Роспотребнадзор отмечает, что 89,5% заболевших не были привиты. Зафиксировано минимум четыре летальных исхода среди не привитых детей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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