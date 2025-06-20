В России начали тестировать на добровольцах онковакцину «Энтеромикс»

В России стартовали клинические испытания онколитической вакцины «Энтеромикс», разработанной НМИЦ радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энегельгардта. Для проведения исследования набрано 48 добровольцев. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на Петербургском международном экономическом форуме.

«Открытое одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины [«Энтеромикс»] уже началось. Набрано 48 добровольцев», – цитирует специалиста ТАСС.

Главный онколог оценил токсический эффект препарата как «очень незначительный».

В декабре 2024 года Каприн объявлял отбор кандидатов на участие в первой фазе клинического исследования вакцины «Энтеромикс». К участию в исследовании приглашались пациенты с «гистологически подтвержденными опухолями» и только те, кто исчерпал все доступные методы лечения, включая противоопухолевое.

Онковакцина «Энтеромикс» основана на сочетании четырех непатогенных вирусов, которые способны уничтожать злокачественные клетки и одновременно активировать противоопухолевый иммунитет пациента. Доклинические исследования подтвердили эффективность и безопасность препарата. «Противоопухолевый эффект варьируется от замедления роста опухоли до ее полного уничтожения», – сообщается на сайте НМИЦ радиологии Минздрава РФ.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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