Новая вспышка сальмонеллеза в Томской области: заболели 10 человек

В городе Стрежевом Томской области более 10 человек заболели сальмонеллезом после покупки готовой еды. Среди пострадавших пятеро детей. Об этом сообщил мэр города Стрежевого Валерий Дениченко. Это уже вторая вспышка сальмонеллеза в Стрежевом с начала июля.

«Еще одна городская точка приготовления еды на вынос «отличилась», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. По его словам, торговую точку закрыли. Специалисты Роспотребрнадзора проводят эпидемиологическое исследование.

«Мы проверки частных точек общепита проводить не можем, но сегодня обойдем их все, расскажем о том, какие нарушения были выявлены, что послужило причиной отравлений и попросим самостоятельно принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить подобного», – пообещал Дениченко.

Кроме того, добавил он, во всех школах и детсадах пройдут внеплановые проверки пищеблоков.

Напомним, в начале июля в Стрежевом 12 человек отравились готовой едой из магазина, у них обнаружили сальмонеллез.

Томск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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