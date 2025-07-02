Каждый шестой человек в мире страдает от одиночества

Каждый шестой человек в мире страдает от одиночества, и это состояние оказывает сильное влияние на физическое и психическое здоровье.

Его последствия ежегодно приводят к 871 000 смертей во всем мире, что эквивалентно примерно 100 смертям в час. Об этом говорится в докладе Социальной комиссии Всемирной организации здравоохранения «От здоровья к социальным связям», в котором подчеркивается: «крепкие социальные связи увеличивают продолжительность жизни».

«Мы живем в эпоху бесконечных связей, но все больше людей чувствуют себя изолированными, и это порождает огромные расходы в здравоохранении, образовании и занятости», – говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Это явление затрагивает все возрастные группы, но особенно молодежь и людей в странах с низким уровнем дохода. Среди подростков (13-29 лет) 17-21% чувствуют себя одинокими. В странах с низким уровнем дохода этот показатель достигает 24%, что более чем вдвое превышает показатель в более богатых странах.

Некоторые группы, например, пожилые люди, мигранты, люди с ограниченными возможностями собенно уязвимы, но причин одиночества много, включая плохое здоровье, низкий доход, плохое образование или проживание в одиночестве. Технологии также играют свою роль, предупреждает Чидо Мпемба, сопредседатель комиссии: «При плохом управлении они могут ослабить человеческие отношения, а не укрепить их».

Последствия одиночества глубоки: оно увеличивает риск инсульта и сердечных заболеваний на 30%, риск снижения когнитивных способностей на 50% и риск ранней смерти на 25%.

Это удваивает риск депрессии, усиливает беспокойство и суицидальные мысли. Это ставит под угрозу обучение и трудоустройство: одинокие дети на 22% чаще плохо учатся в школе, а взрослые могут испытывать трудности с поиском работы.

Наконец, это влияние отражается и на сообществах: одиночество подрывает социальную сплоченность и обходится в миллиарды долларов в виде потери производительности и расходов на здравоохранение. По этой причине в докладе ВОЗ рекомендуется «интегрировать социальные связи в политику в области здравоохранения, образования, работы и цифрового доступа».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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