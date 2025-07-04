Каждый второй россиянин страдает от социального джетлага

Более половины россиян страдают от хронического недосыпа из-за несоответствия биологических часов и рабочего графика. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование.
От социального джетлага страдают 51% жителей России. Они регулярно испытывают усталость, раздражительность и сонливость. В отличие от классического джетлага, вызванного сменой часовых поясов, он имеет долгосрочные последствия: снижение иммунитета, нарушение метаболизма и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Три четверти (76%) россиян в выходные отсыпаются за рабочую неделю. 61% регулярно не высыпаются. При этом с понятием социального джетлага вообще не знакомы 62% населения РФ.
По словам экспертов, летний отпуск может стать возможностью для восстановления циркадных ритмов, но рекомендуют избегать резкой смены часовых поясов. Специалисты подчеркивают: проблема социального джетлага требует серьезного отношения, так как хроническое несоответствие биологических часов и социального графика может привести к серьезным нарушениям здоровья.
Москва, Зоя Осколкова
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