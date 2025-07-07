Аптечка путешественника: что нужно взять в отпуск и почему важны оригинальные упаковки

В Пироговском университете Минздрава РФ рассказали, что из медикаментов взять с собой в отпуск и почему лучше провозить оригинальные упаковки лекарств, а также напомнили о важности вакцинации.

По словам ассистента кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александра Врублевского, при подготовке к поездке необходимо разделить все лекарства на два типа. В ручную кладь нужно взять жизненно важные препараты (инсулин, лекарства для астматиков, сердечные препараты) и сопроводительные документы (рецепты на английском, медицинские справки). В багаж можно упаковать остальные лекарства, в том числе жидкости объемом более 100 мл.

Эксперт советует брать с собой лекарства в оригинальной упаковке, так как она соответствует требованиям таможни, защищает препараты от повреждений и содержит важную информацию о составе и сроке годности, что особенно критично для сильнодействующих средств.

В аптечку путешественника рекомендуется положить средства для обработки ран (хлоргексидин, стерильные бинты и пластыри), препараты, применяемые при простуде (сосудосуживающие капли, солевые растворы для промывания), средства, помогающие при отравлениях (сорбенты, для восстановления водно-солевого баланса), болеутоляющие (парацетамол, ибупрофен, спазмолитики).

Не стоит забывать и про препараты для предупреждения болезненных состояний: лекарства от укачивания, солнцезащитные средства и репелленты.

Врублевский напомнил и о необходимости изучить вакцины, которые могут понадобиться при въезде в другую страну, и поставить прививки заранее.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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