Недосып может привести к диабету и преждевременному старению

Правильный режим сна поможет избежать множества проблем со здоровьем, тогда как даже небольшой, но постоянный недосып повышает риск возникновения ожирения, диабета и других серьезных заболеваний. Об этом сообщили в Институте клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

На долю сна приходится примерно треть жизни человека, этот процесс является важнейшим аспектом жизнедеятельности и здоровья, а также одним из условий успешной адаптации к меняющимся физическим и социальным факторам.

«Да, действительно, ложиться спать желательно в 22-23 часа, поскольку именно в этот период в организме вырабатывается гормон сна мелатонин, при накоплении его максимальной дозы процесс засыпания является максимально успешным. Мелатонин синхронизирует биоритмы организма человека и влияет на увеличение продолжительности жизни», – рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава РФ Вера Ларина.

Взрослому человеку достаточно 7-9 часов сна, у младенцев сон занимает 10-18 часов, а у людей в возрасте старше 65 лет длительность сна сокращается. Негативное влияние на здоровье оказывает как недосып, так и избыток сна, отметила специалист.

«На сегодняшний день также доказано, что нарушение сна является причиной ряда метаболических нарушений, среди которых ожирение, инсулинорезистентность и сахарный диабет. Регулярный неполноценный сон снижает секрецию мелатонина и повышает выработку лептина (гормон жировой ткани), поэтому, даже незначительное ежедневное сокращение ночного сна, незаметное для человека, может привести к развитию инсулинорезистентности и увеличению массы тела», – прочеркнула профессор.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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