Клещи в России стали переносчиками тропического вируса

В центральной части России регистрируются случаи заболевания риккетсиозом, главным переносчиком которого являются клещи.

Возбудитель стал встречаться даже чаще, чем боррелиоз. По последним данным, каждый четвертый клещ заражен этим вирусом.

«Риккетсиоз – это достаточно серьезный, острый вирус. Он вызывает инфекционные заболевания, которые характеризуются распространенным поражением сосудов, поражением центральной нервной системы, высыпаниями на коже», – рассказал кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике лечения вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Патоген пришел в Россию на фоне общего потепления, обычно он распространяется в тропических регионах. Вакцины от риккетсиоза не существует. Ситуация осложняется еще и тем, что угроза заражения боррелиозом, клещевым энцефалитом и другими инфекциями сохраняется.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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