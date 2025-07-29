Эмаленты, УФ-индекс и SPF: в Институте Пирогова рассказали о защите кожи летом

Летом кожа подвергается сильному воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому требует более тщательной защиты. При этом применение некоторых косметических средств стоит отложить до осени, чтобы не подвергать здоровье риску. О правилах ухода за кожей рассказала заместитель декана лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент Татьяна Гайдина.

По словам эксперта, в первую очередь летом нужно не только пересмотреть набор косметических средств, но и обратить внимание на питание и водный баланс. «При жаркой погоде надо употреблять достаточно большое количество воды, потому что потоотделение происходит более обильно. Объем жидкости надо восполнять, – отметила Гайдина. – Питание должно быть более легким, поскольку все, что мы употребляем в пищу, сказывается на состоянии нашей кожи».

Основными этапами ухода за кожей летом можно назвать тщательное качественное очищение кожи, достаточное увлажнение и обязательное применение SPF фильтров. Примечательно, что даже если лето выдалось холодным, кожа также требует защиты. В этом случае необходимо нанесение эмалентов. Специалист рекомендует не растирать крем, а наносить его аккуратными массажными движениями.

Стоит обратить внимание и на УФ-индекс. «Сейчас достаточно большое количество приложений в смартфонах у наших людей, в которых можно посмотреть не только осадки, температуру, но также ультрафиолетовый индекс. При ультрафиолетовом индексе более двух мы рекомендуем наносить на кожу солнцезащитные кремы. Солнцезащитные кремы должны быть комбинированные», – пояснила Гайдина.

Летом лучше использовать SPF 50+, для защиты от ультрафиолетовых лучей-А и ультрафиолетовых лучей-B. При солнечной активности даже в городских условиях необходимо наносить солнцезащитный крем на все открытые участки тела за 30 минут до выхода на улицу, а затем повторять каждые два часа.

В то же время кремы, содержащие отбеливающие компоненты, лучше отложить до осени. «Это гидроксикислоты, гликолевая кислота, молочная кислота, лимонная кислота, ретинол и его производные. Они могут присутствовать в составе пилингов, очищающих масок, антивозрастных средств. Эти препараты не надо использовать при избыточной солнечной активности, поскольку они могут усугубить проблему появления пигментных пятен в будущем», – заключила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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