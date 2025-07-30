Медики предупредили о вредных для зрения солнцезащитных очках

Солнцезащитные очки полезны для зрения, но только те, которые способны блокировать ультрафиолет. В противном случае они могут навредить. Об этом предупредила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

Человеческий глаз способен привыкнуть к яркому солнечному свету, но длительное воздействие может приводить к ожогам сетчатки. «Научно доказано, что ультрафиолет способствует повреждению хрусталика и ускоренному созреванию катаракты, также повреждает макулярную область (центральная часть сетчатой оболочки, место, где происходит основная фокусировка лучей света) с развитием возрастной макулярной дегенерации (обширная группа хронических прогрессирующих заболеваний, при которых постепенно поражается центральная зона нервной ткани глаза), активируя перекисное окисление липидов. Поэтому носить очки с УФ фильтром обязательно, особенно в солнечную погоду», – пояснила Казанцева.

При этом далеко не все очки могут выполнять защитную функцию. «Солнцезащитные очки, блокируя ультрафиолет, несут пользу, защищая от воздействия лучей типа А и В. Опасность несут темные очки, без УФ защиты. Через широкий зрачок попадает больше УФ на фовеолу и макулярную область, тем самым постепенно повреждая структуры глазного дна», – рассказала эксперт.

Чтобы снизить риск для здоровья, солнцезащитные очки следует приобретать в специализированных магазинах оптики, которые гарантируют наличие соответствия международного стандарта ISO. Очки, купленные с «рук» или на рынке, с ультрафиолетовым излучением не справятся и только навредят.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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