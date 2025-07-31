Эксперт Пироговского Университета объяснил, из-за чего у подростков может болеть голова

Причин головной боли у подростков может быть множество. О том, на что стоит обратить внимание, а когда лучше как можно быстрее обратиться к специалисту, рассказал ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Минздрава России Заур Хатшуков.

По его словам, в первую очередь причиной головной боли у детей является неправильный режим дня: ребенок не высыпается, много нервничает, несбалансированно питается. Есть исследования, которые показали, что у подростков, которые завтракают, голова болит реже, чем у детей, у которых систематически отсутствует завтрак.

«Плюс фактором риска, который может вызывать головную боль, может быть курение электронных сигарет, и неэлектронных сигарет тоже. А мы знаем, что иногда дети, подростки могут уже начать курить довольно рано, уже в подростковом возрасте до 18 лет. Алкогольные напитки тоже являются фактором риска того, что у ребенка может быть головная боль», – отметил эксперт.

Хатшуков посоветовал пересмотреть режим дня подростка, чтобы профилактировать головную боль: ввести привычку полноценно питаться, высыпаться, снизить количество экранного времени, проводить больше времени на свежем воздухе.

«Также есть состояния, которые могут не зависеть от нас. Например, мигрень или кластерная головная боль. Здесь уже нужна комплексная оценка невролога. Неврологи, как правило, делают электроэнцефалографию и подбирают терапию этих заболеваний. Мигрень и кластерная головная боль очень часто передаются по наследству, особенно мигрень», – подчеркнул специалист.

Кроме того, среди причин головной боли может быть повышение артериального давления, которое чаще всего у детей эссенциальное, то есть развивается самостоятельно, а не на фоне другого заболевания. Оно также может быть ассоциировано с избытком массы тела.

При возникновении у подростка периодической головной боли, необходимо обратиться к педиатру, который решит, нужно ли ограничиться общими рекомендациями (не сидеть в компьютере, поменьше стрессовать) либо, возможно, нужно более углубленное обследование.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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