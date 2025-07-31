Ежедневные 15-минутные быстрые прогулки полезнее долгих медленных

Ученые установили, что ежедневные 15-минутные быстрые прогулки снижают смертность на 20%. При этом польза долгих прогулок оказалась преувеличенной: трехчасовая ежедневная ходьба в медленном темпе уменьшает смертность только на 4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами из Вандербильтского университета и Висконсинского университета в США.

Ученые изучили данные более чем 79,8 тыс. человек, установив снижение риска смертности у участников эксперимента, которые имели сопутствующие заболевания, передает РИА «Новости». Оно было более выраженным, чем у тех, кто в целом был здоров. Вместе с тем, отмечается, что быстрая ходьба приносила пользу всем людям.

«Регулярные прогулки, особенно быстрые, приводят к снижению смертности. Результаты подчеркивают важность популяризации быстрых прогулок как осуществимой и эффективной стратегии для улучшения показателей здоровья», – резюмировали исследователи.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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