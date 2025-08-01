Врач развенчал миф о правиле пяти секунд для упавшего бутерброда

Болезнетворные микроорганизмы окружают человека на протяжении всей его жизни, но тем, у кого нет серьезных проблем со здоровьем, не стоит слишком сильно переживать. Эксперт из Пироговского Университета Минздрава России поставил точку в споре о том, можно ли есть упавший бутерброд, если он пролежал на полу более пяти секунд.

Самым грязным местом в квартире, чаще всего является кухонная раковина. «Если человек смешивает разные продукты, которые потом будет обрабатывать термически, допустим, обмывает курицу или яйца, то таким образом он распространяет возможные бактерии вокруг по всей кухне. И, конечно, если при этом он не промывает раковину мыльными или хлорсодержащими растворами, то она может становиться агрегатором бактерий, которые были на тех продуктах питания, а вернее, заготовках, которые он принес домой», – рассказал кандидат медицинский наук, заместитель декана педиатрического факультета, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Пироговского Университета Минздрава РФ Иван Коновалов.

По словам специалиста, для того чтобы избавиться от болезнетворных бактерий, достаточно обрабатывать раковину антисептиком. На литр воды одна чайная ложка хлорного раствора, той самой белизны, которой обычно обрабатывают рубашки, – вполне хватает, чтобы это не давало какого-либо аромата, но при этом эффективно работало против большинства бактерий, которые могут присутствовать на поверхностях.

Как таковой заразы вокруг нас гораздо меньше, чем мы думаем. Иммунная система формировалась в течение десятков тысяч лет, и если говорить про бытовые условия, то если бы мы были настолько слабыми, мы бы и не выжили, подчеркнул эксперт. «На самом деле желудочно-кишечный тракт человека, его иммунная система, очень неплохо готовы к этому, особенно это характерно для родителей детей первых лет жизни, которые облизывают буквально все. <…> А что касается 5 секунд: если человек не брезгливый, он съест и через 10 секунд, и ничего страшного, скорее всего, с ним не будет», – отметил Коновалов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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