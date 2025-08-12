Опасно ли хрустеть пальцами: врачи дали ответ

Специалисты Пироговского Университета Минздрава России объяснили, откуда берется хруст при сгибании пальцев и насколько он опасен для здоровья.

Хруст пальцами возникает при резком растяжении суставной капсулы. В этот момент увеличивается объем суставной щели, давление синовиальной жидкости снижается, и в ней образуются газовые пузырьки – преимущественно из азота и углекислого газа. Сам хруст – это результат схлопывания (кавитации) этих пузырьков.

«Научные исследования не подтверждают вреда от привычки хрустеть пальцами у здорового человека. Не выявлено связи между хрустом и развитием воспаления суставов, их деформации или снижения силы хвата. Современные методы диагностики, такие как МРТ или УЗИ, не выявили патологических изменений у людей с регулярным хрустом пальцев», – рассказал ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского Университета Вячеслав Артищев.

Специалист привел в пример эксперимент врача Дональда Унгера, который в течение 60 лет хрустел пальцами только одной руки. Различий в функционировании между руками обнаружено не было.

Хруст не представляет опасности, но все же стоит задуматься, если он сопровождается болевыми ощущениями, отеками, ограничением подвижности или воспалением. В этом случае необходимо обратиться к врачу, так как эти симптомы могут быть признаками артрита, артроза или других заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube