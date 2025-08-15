Врач назвала безопасную дозу арбуза и дыни

Август – это время, когда на прилавках появляется большой выбор арбузов и дынь. Об их пользе и опасности рассказала врач-терапевт и кардиолог Татьяна Симонова.

По словам медика, которого цитирует RT, арбуз содержит ликопин – антиоксидант, поддерживающий здоровье глаз и предотвращающий возрастное нарушение зрения. Самая большая из известных ягода богата клетчаткой, благотворно влияющей на пищеварение, и цитруллином – аминокислотой, улучшающей кровообращение.

Кроме того, арбуз является источником витаминов A и C, способствующих поддержанию иммунитета и здоровья кожи, а также калия и магния, помогающих поддерживать нормальную работу сердца и нервной системы, поделилась специалист.

Симонова уточнила, что арбуз на 90% состоит из жидкости, поэтому помогает восстановить водный баланс организма. Однако при чрезмерном употреблении могут возникнуть диарея, отеки и сильная нагрузка на почки.

«Взрослым рекомендуется съедать не более 500 г мякоти арбуза в день, что составляет примерно четыре средних куска», – посоветовала врач.

При этом арбуз противопоказан людям с сахарным диабетом из-за высокого гликемического индекса. Также его нельзя есть при обострении заболеваний почек, нарушении оттока мочи и мочекаменной болезни, предупредила Симонова.

Говоря о дыне, врач подчеркнула, что она богата большим числом питательных веществ, способствующих укреплению иммунитета, поддержанию кроветворения и нормализации пищеварения.

Рекомендуемая норма дыни для взрослых – 300-400 г мякоти в день, что составляет примерно три-четыре средних ломтика, уточнила терапевт. По ее словам, избыточное употребление может привести к расстройству желудка, газообразованию и диарее. При этом дыня противопоказана при обострениях гастрита, язвенной болезни и панкреатита.

«Кроме того, кормящим женщинам стоит с осторожностью включать ее в рацион, поскольку она может вызвать процесс брожения в кишечнике ребенка, что способно привести к вздутию и дискомфорту в животе», – цитирует Татьяну Симонову RT.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

